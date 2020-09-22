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В сети появилась информация о производительности самой быстрой видеокарты NVIDIA, GeForce RTX 3090. Пользователь Facebook под ником I_Leak_VN опробовал производительность майнинга в алгоритме добычи Ethereum, где чип показал впечатляющую производительность.

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Однако, экономическая выгода от покупки такой видеокарты для добычи криптовалюты будет зависеть от ее востребованности на рынке. Так, RTX 3080 уже раскуплена майнерами, и обычные пользователи ждут новых поступлений от производителя.

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Что касается производительности в майнинге, GeForce RTX 3090 выдает до 122 MH/s в Ethereum из коробки. Это на полностью стандартных настройках карты, что все равно делает ее почти вполовину быстрее, чем GeForce RTX 3080, которая набирает около 82-84 MH/s в штатном режиме и до 92-93 MH/s в разгоне.

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Несмотря на то, что карта блещет производительностью, следует отметить определенные факторы, из-за которых эта карта не будет выгодной покупкой для майнеров. Прежде всего, это цена, которая составляет 1500 долларов, что в переводе на гигахеши не так уж и выгодно. Во-вторых, это огромное энергопотребление, которое можно снизить, понизив напряжение карты с помощью программных настроек, но даже в этом случае выгоднее будет работать на других видеокартах.