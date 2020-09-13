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Если верить слухам и утечкам, выход GeForce RTX 3070 не будет единственным продуктом от Nvidia в октябре. Наряду с ее запуском будет также представлена усиленная версия GeForce 3060Ti, которая планируется к выходу быстрее, чем ее младшая модель RTX 3060. Чем обусловлен такой ход компании пока не ясно, возможно это предупреждающий ход для конкурирования с продуктами от AMD.

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Согласно твиту @kopite7kimi, RTX 3060Ti будет основана на чипе GA104-200, который также используется в RTX 3070. Старшие же модели, RTX 3090 и RTX 3080 будут использовать кремний GA102.

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Что касается характеристик мистической 3060Ti, то здесь можно лишь предположить: это 4,864 CUDA ядер, 152 Tensor ядер, 38 RT cores ядер, 8 гигабайт видеопамяти типа GDDR6 с пропускной способностью 14 гбит/с при шине 256 бит. Энергопотребление данной видеокарты должно быть на уровне 180 ватт, что на 40 ватт меньше, чем у RTX 3070.

Если слухи достоверны, то производительность RTX 3060 Ti будет равняться производительности RTX 2080, при этом цена не должна превысить 399 долларов за референс.

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Источник: techspot.com