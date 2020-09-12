Samsung 980 PRO нечаянно показали на официальном сайте
Появление информации о новом твердотельном накопителе Samsung 980 PRO на официальном сайте Samsung оказалось утечкой, которую позже устранили для сингапурской версии сайта. Samsung 980 PRO был впервые представлен в январе на выставке CES как первый SSD компании с поддержкой PCIe 4.0. Однако, презентация была краткой, с очень небольшим количеством технической информации. Также, не была объявлена дата выпуска, но PR Samsung сообщил, что более подробную информацию стоит ожидать во втором квартале этого года.
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Несмотря на быструю реакцию Samsung, характеристики диска все-таки стали доступны для желающих:
|Модель:
|980 Pro
|970 Pro
|970 Evo Plus
|Объем
|250 GB
500 GB
1000 GB
|512 GB
1024 GB
|250 GB
500 GB
1000 GB
2000 GB
|Интерфейс
|PCIe 4 x4
NVMe 1.3
|PCIe 3 x4
NVMe 1.3
|PCIe 3 x4
NVMe 1.3
|Контроллер
|Samsung Elpis
|Samsung Phoenix
|Samsung Phoenix
|Тип памяти
|3D TLC
|64L MLC
|92L TLC
|SLC
|Да
|Нет
|Да
|Скорость чтения
|7000 MB/s
|3500 MB/s
|3500 MB/s
|Скорость записи (SLC/TLC)
|5000 MB/s (SLC)
2000 MB/s (TLC)
|2700 MB/s
|3300 MB/s (SLC)
1700 MB/s (TLC)
|Энергопотребление
|6.2 W (среднее)
8.9 W (максимальное)
|5.2 W (чтение)
5.7 W (запись)
|5.5 W (чтение)
6.0 W (запись)
Что касается версии EVO, то переход 980 PRO на память TLC NAND вызывает большие вопросы, и пока не понятно, чего ожидать от новой линейки EVO. Если EVO перейдет на QLC NAND - это будет шагом назад, даже если будет поддерживаться PCIe 4.0. Поэтому, младшая версия 980 серии, скорее всего, будет менее производительным вариантом "Pro" версии на памяти QLC, и даже без поддержки PCIe 4.0. Так или иначе, благодаря таким утечкам, мы можем представлять будущее рынка твердотельных накопителей.
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Источник: AnandTech
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