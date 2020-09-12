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Появление информации о новом твердотельном накопителе Samsung 980 PRO на официальном сайте Samsung оказалось утечкой, которую позже устранили для сингапурской версии сайта. Samsung 980 PRO был впервые представлен в январе на выставке CES как первый SSD компании с поддержкой PCIe 4.0. Однако, презентация была краткой, с очень небольшим количеством технической информации. Также, не была объявлена дата выпуска, но PR Samsung сообщил, что более подробную информацию стоит ожидать во втором квартале этого года.

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Несмотря на быструю реакцию Samsung, характеристики диска все-таки стали доступны для желающих:

Модель: 980 Pro 970 Pro 970 Evo Plus Объем 250 GB

500 GB

1000 GB

512 GB

1024 GB

250 GB

500 GB

1000 GB

2000 GB

Интерфейс PCIe 4 x4

NVMe 1.3

PCIe 3 x4

NVMe 1.3

PCIe 3 x4

NVMe 1.3

Контроллер Samsung Elpis

Samsung Phoenix

Samsung Phoenix

Тип памяти 3D TLC

64L MLC

92L TLC

SLC Да Нет Да Скорость чтения 7000 MB/s

3500 MB/s

3500 MB/s

Скорость записи (SLC/TLC) 5000 MB/s (SLC)

2000 MB/s (TLC)

2700 MB/s

3300 MB/s (SLC)

1700 MB/s (TLC)

Энергопотребление 6.2 W (среднее)

8.9 W (максимальное)

5.2 W (чтение)

5.7 W (запись)

5.5 W (чтение)

6.0 W (запись)



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Что касается версии EVO, то переход 980 PRO на память TLC NAND вызывает большие вопросы, и пока не понятно, чего ожидать от новой линейки EVO. Если EVO перейдет на QLC NAND - это будет шагом назад, даже если будет поддерживаться PCIe 4.0. Поэтому, младшая версия 980 серии, скорее всего, будет менее производительным вариантом "Pro" версии на памяти QLC, и даже без поддержки PCIe 4.0. Так или иначе, благодаря таким утечкам, мы можем представлять будущее рынка твердотельных накопителей.

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Источник: AnandTech