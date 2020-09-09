AsRock, бывшая дочерняя компания Asus, представила миниатюрный ПК в духе систем Intel Next Unit of Computing (NUC). Этот компьютер, размером чуть большей ладони, обеспечит комфортный гейминг даже в разрешении 1080p. Почему? Да потому что он полностью на комплектующих от AMD.

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Игровые возможности этого малыша раскрываются благодаря AMD Ryzen серии 4000U. Как и серия AMD Ryzen 3000 для настольных ПК, чипы Ryzen 4000U основаны на архитектуре AMD Zen 2 последнего поколения с 7-нанометровым производственным процессом. Туда же уместили мобильную графику Radeon Vega.

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В продаже появятся три конфигурации, названия которых указывают на тип установленного внутри APU. Так, в линейке будут модели 4X4 Box-4300U, 4X4 Box-4500U и 4X4 Box-4800U.

Характеристики:

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Ryzen 7 4800U-8C / 16T, 1.8-4.2 GHz, 8 MB кеша 3-го уровня, 8 Vega CU на частоте 1750 MHz

Ryzen 5 4500U-6C / 6T, 2.3-4 GHz, 8 MB кеша 3-го уровня, 6 Vega CU на частоте 1500 MHz

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Ryzen 3 4300U-4C / 4T, 2.7-3.7 GHz, 4 MB кеша 3-го уровня, 5 Vega CU на частоте 1400 MHz

Конечно, самый привлекательный вариант для геймера - 4x4 Box-4800U. По-крайней мере, это самая мощная модель, представленная производителем. Производительность ее графической подсистемы примерно соответствует GeForce MX250.

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Тестов именно данной машинки нет, однако производительность самой начинки можно оценить и сейчас, благодаря порталу Techspot:

Cinebench R20:

Handbrake:

Blender:

7Zip:

Photoshop:

Теперь игровые тесты.

GTA 5:

Civilization VI:

CS:GO

Gears 5:

F1 2019:

Как всегда, производительность таких Мини-ПК можно немного повысить благодаря паре слотов SO-DIMM, поддерживающих до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, а а также разъемам SATA 6 Гбит/с и M.2 (NVMe или SATA).

Для подключения периферии к системе на передней панели имеются порт USB 3.2 Gen 2, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддерживает DisplayPort 1.2a) и комбинированный разъем для наушников/микрофона 3,5 мм. На задней панели есть два порта USB 2.0, выходы DisplayPort 1.2a и HDMI 2.0a, порты LAN 1Гб и 2,5 Гб и, конечно же, разъем постоянного питания.

Цены и дата выхода в продажу компания не раскрывает.