На скриншоте, сделанном из системы компании, видно, что партия видеокарт RTX 3050 была забронирована еще до начала продаж! Можно предположить, что тоже самое могло быть или будет с другими видеокартами и консолями.

Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)

-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)

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Также один из "барыг" с популярного интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах подтвердил сотрудничество с DNS.

Выводы о компании DNS каждый сделает для себя сам.

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