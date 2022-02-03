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В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
На скриншоте, сделанном из системы компании, видно, что партия видеокарт RTX 3050 была забронирована еще до начала продаж! Можно предположить, что тоже самое могло быть или будет с другими видеокартами и консолями.
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-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

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Также один из "барыг" с популярного интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах подтвердил сотрудничество с DNS.

Выводы о компании DNS каждый сделает для себя сам.

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#dns #слив #новост #rtx3050
3
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Night_RedCat
02:35
То что все знают, просто задокументировали сливами и скринами.
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
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