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В магазине Theme Store можно найти много тем для смартфонов Xiaomi, которые работают под управлением прошивки MIUI 11. Одна из них называется Smothy Yellow от дизайнера Xhaka Circus, которая создана для установки в светлом и тёмном режимах.

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Тема отличается ярким дизайном и лаконичным экраном блокировки, на котором по умолчанию установлены только часы в левом нижнем углу. Внизу по центру располагается пиктограмма сканера отпечатков пальцев, если он расположен под дисплеем. Шторка уведомлений стандартная, но не имеет ползунка для управления яркостью.

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Сама тема Smothy Yellow отличается серо-жёлтыми тонами. В таких цветах выполнены и обои, и все пиктограммы приложений. Радует, что стиль темы принимают иконки всех программ, поэтому ничто не будет смотреться, как белая ворона.

В тёмном режиме Smothy Yellow меняет цвета. Теперь всё будет серым или ярко-коричневым, т.е. особой экономии заряда аккумулятора в смартфонах с OLED панелями ожидать не стоит. Посмотреть скриншоты можно на этой странице.

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Отметим, что главным требованием для темы является наличие прошивки MIUI 11. Версия операционной системы особой роли не играет. Smothy Yellow нормально установилась на смартфоны с ОС Android 10 и Android 8.1 Oreo.