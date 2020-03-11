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Тема iOS 10 для MIUI 11 порадует владельцев смартфонов Xiaomi

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Если вы любите менять темы оформления на своём смартфоне Xiaomi, то следующая новинка точно должна порадовать вас. Новая тема называется iOS 10. Она поддерживает прошивку MIUI 11 и превращает ваш смартфон в iPhone.

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Её можно установить с магазина тем, перейдя по этой ссылке. Если вы используете программное обеспечение Theme Editor for MIUI, загрузить файл mtz можно здесь. Размер темы составляет примерно 5 МБ.

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Также стоит отметить, что iOS 10 для MIUI 11 поддерживает работу с кастомными сборками прошивки вроде Xiaomi.eu, MIUIRoom или MIUIPro. Для её установки дополнительное ПО не требуется. В фирменном магазине надо нажать «Импорт» и найти нужный файл. После завершения процедуры можно активировать тему.

iOS 10 для MIUI 11 существенно отличается экраном блокировки. Здесь имеется пара дополнительных меню, доступ к которым открывается свайпами. Например, свайпом слева направо можно получить доступ к популярным приложениям, будильнику, календарю, погоде, важным контактам, поисковой строке и настройках экрана блокировки. Проведя сверху вниз, открывается окно, в котором можно активировать фонарик, перейти к календарю, управлять музыкой, а также включить/выключить Wi-Fi, Bluetooth и точку доступа.

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Скриншоты темы iOS 10 для MIUI 11 вы найдёте по этой ссылке.

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