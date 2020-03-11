Тема iOS 10 для MIUI 11 порадует владельцев смартфонов Xiaomi
Если вы любите менять темы оформления на своём смартфоне Xiaomi, то следующая новинка точно должна порадовать вас. Новая тема называется iOS 10. Она поддерживает прошивку MIUI 11 и превращает ваш смартфон в iPhone.
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Её можно установить с магазина тем, перейдя по этой ссылке. Если вы используете программное обеспечение Theme Editor for MIUI, загрузить файл mtz можно здесь. Размер темы составляет примерно 5 МБ.
рекламаТакже стоит отметить, что iOS 10 для MIUI 11 поддерживает работу с кастомными сборками прошивки вроде Xiaomi.eu, MIUIRoom или MIUIPro. Для её установки дополнительное ПО не требуется. В фирменном магазине надо нажать «Импорт» и найти нужный файл. После завершения процедуры можно активировать тему.
iOS 10 для MIUI 11 существенно отличается экраном блокировки. Здесь имеется пара дополнительных меню, доступ к которым открывается свайпами. Например, свайпом слева направо можно получить доступ к популярным приложениям, будильнику, календарю, погоде, важным контактам, поисковой строке и настройках экрана блокировки. Проведя сверху вниз, открывается окно, в котором можно активировать фонарик, перейти к календарю, управлять музыкой, а также включить/выключить Wi-Fi, Bluetooth и точку доступа.
рекламаСкриншоты темы iOS 10 для MIUI 11 вы найдёте по этой ссылке.
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