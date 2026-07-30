На встрече с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что семь предприятий будут выпускать роботизированные решения для складской и заводской логистики. Работа ведётся при участии Министерства промышленности и торговли.

В Подмосковье семь компаний приступят к выпуску роботов, предназначенных для автоматизации логистических складов и производственных линий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе встречи с главой государства. По его словам, роботизация рассматривается как инструмент повышения эффективности и замены рутинного труда.

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Губернатор отметил, что областные власти совместно с Минпромторгом ведут системную работу в этом направлении. В регионе созданы специальные условия для размещения производств, включая инфраструктуру индустриальных парков. Два таких парка общей площадью 100 гектаров вводятся в эксплуатацию; резиденты получают готовые площадки, что позволяет сокращать сроки запуска производств. Дополнительно предусмотрены субсидируемые программы поддержки.

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Воробьёв также сообщил, что экономика Московской области традиционно демонстрирует высокие показатели развития. Доля малого и среднего предпринимательства составляет 30% в экономике региона и 27% в налоговых поступлениях. В условиях дорогих кредитных ресурсов развитие промышленной инфраструктуры и поддержка бизнеса рассматриваются властями как приоритетные задачи.