В Чувашской Республике стартовал проект по централизованному сбору и утилизации отработавших автомобильных покрышек. Первый этап кампании завершился на минувшей неделе.

В Чувашии приступили к системному сбору изношенных автомобильных шин с последующей глубокой переработкой. Мероприятие организовано Министерством природных ресурсов и экологии республики совместно с нефтяной компанией. Как сообщили в пресс-службе ведомства, собранные покрышки направляются на производственные мощности, где из них получают резиновую крошку и промежуточное сырьё для промышленного использования. На заводах переработчика этот материал служит основой для производства компонентов моторного топлива и синтетического каучука.

Изображение: ChatGPT

В министерстве подчеркивают, что проект является практическим шагом в сторону экономики замкнутого цикла — модели, при которой отходы перестают быть мусором и возвращаются в хозяйственный оборот в качестве полезного ресурса. Помимо экономического эффекта, инициатива решает и экологические задачи: снижается нагрузка на полигоны, уменьшается количество несанкционированных свалок в лесных массивах и придомовых территориях, сокращается риск загрязнения почвы и водоёмов продуктами разложения резины.

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Первый этап акции завершился на прошлой неделе. Организаторы отмечают, что собранный объём покрышек уже передан на переработку. В дальнейшем планируется расширение географии сбора и увеличение периодичности приёма отходов. Участие в проекте открыто для всех категорий населения и организаций. Жители республики, муниципальные образования, владельцы автосервисов и шиномонтажных мастерских могут сдавать старые шины на безвозмездной основе. Процедура приёма, по информации министерства, максимально упрощена и не требует предварительного оформления документов. В ведомстве призывают активнее подключаться к инициативе.