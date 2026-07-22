Автомобиль получил эксклюзивную окраску, особую отделку салона и сохранил стандартную 823-сильную силовую установку.

Aston Martin отметил четверть века с момента появления V12-модели Vanquish, запустив юбилейную версию с индексом 25. В отличие от многих производителей, которые в подобных случаях создают агрессивные трековые модификации, британцы выбрали сдержанный подход: издалека Vanquish 25 почти неотличим от стандартной модели.

Изображение: carscoops.com

Экстерьер отличает специальный оттенок Q Skye Silver с металлической отделкой боковых панелей и шильдиков. В список дополнительного оснащения входят шильдики Vanquish 25, 21-дюймовые легкосплавные диски и новые патрубки выхлопной системы.

Изображение: carscoops.com

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В интерьере использована лазерная гравировка декоративных вставок, красная кнопка запуска двигателя, чёрный алькантаровый потолок и вышивка «Vanquish 25» на сиденьях. Каждый из 50 экземпляров получит именную табличку.

Изображение: carscoops.com

Техническая начинка осталась без изменений: 5,2-литровый V8 с двумя турбонагнетателями развивает 823 лошадиные силы и 1000 Н·м крутящего момента. Это позволяет заднеприводному купе разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и достигать максимальной скорости 344 км/ч.

Изображение: carscoops.com

Публичная премьера Vanquish 25 состоится на августовской неделе в Монтерее, а поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале. Цены пока не объявлены. Как отметил руководитель подразделения Q Витторио Габба, лимитированная серия призвана подчеркнуть вклад модели в историю бренда, добавляя ровно столько эксклюзивных деталей, чтобы отметить юбилей без излишней пафосности.