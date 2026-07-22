Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Aston Martin выпустит Vanquish 25 тиражом 50 экземпляров к 25-летию модели
Автомобиль получил эксклюзивную окраску, особую отделку салона и сохранил стандартную 823-сильную силовую установку.
реклама

Aston Martin отметил четверть века с момента появления V12-модели Vanquish, запустив юбилейную версию с индексом 25. В отличие от многих производителей, которые в подобных случаях создают агрессивные трековые модификации, британцы выбрали сдержанный подход: издалека Vanquish 25 почти неотличим от стандартной модели.

Изображение: carscoops.com

Экстерьер отличает специальный оттенок Q Skye Silver с металлической отделкой боковых панелей и шильдиков. В список дополнительного оснащения входят шильдики Vanquish 25, 21-дюймовые легкосплавные диски и новые патрубки выхлопной системы.

Изображение: carscoops.com

реклама

В интерьере использована лазерная гравировка декоративных вставок, красная кнопка запуска двигателя, чёрный алькантаровый потолок и вышивка «Vanquish 25» на сиденьях. Каждый из 50 экземпляров получит именную табличку.

Изображение: carscoops.com

Техническая начинка осталась без изменений: 5,2-литровый V8 с двумя турбонагнетателями развивает 823 лошадиные силы и 1000 Н·м крутящего момента. Это позволяет заднеприводному купе разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды и достигать максимальной скорости 344 км/ч.

Изображение: carscoops.com

Публичная премьера Vanquish 25 состоится на августовской неделе в Монтерее, а поставки клиентам начнутся в четвёртом квартале. Цены пока не объявлены. Как отметил руководитель подразделения Q Витторио Габба, лимитированная серия призвана подчеркнуть вклад модели в историю бренда, добавляя ровно столько эксклюзивных деталей, чтобы отметить юбилей без излишней пафосности.

#британия #автопром #aston martin #премиум-бренд #лимитированная версия #aston martin vanquish #aston martin vantage
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter