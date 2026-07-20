Впервые за свою историю тольяттинский автогигант может выпустить гибридный кроссовер с подключаемым полным приводом, мощность которого достигнет 500 лошадиных сил, а разгон до «сотни» займёт 5,7 секунды. Прототип новой Lada Azimut планируется представить уже в текущем году.

АвтоВАЗ готовится совершить технологический рывок, анонсировав гибридную версию перспективного кроссовера Lada Azimut. Как сообщил президент компании Максим Соколов, прототип автомобиля, который в случае одобрения станет самым мощным серийным автомобилем марки за всё время её существования, может быть создан и передан на испытания уже в 2026 году. В апреле завод подал заявку на регистрацию товарного знака для гибридной модификации, что подтверждает серьёзность намерений.

Изображение: Flux

Автомобиль позиционируется как подключаемый гибрид (PHEV) с полным приводом. Суммарная отдача силовой установки, сочетающей двигатель внутреннего сгорания и электромоторы, оценивается в 500 л.с. Благодаря этому кроссовер сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5,7 секунды — показатель, ранее недосягаемый для продукции Lada. Суммарный запас хода при совместном использовании топлива и электроэнергии превысит 1100 км, что делает модель потенциально привлекательной для дальних поездок. Параметры автономного хода исключительно на электротяге пока не раскрываются.

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Окончательный зелёный свет проекту будет дан лишь после оценки стоимости производства и анализа рыночных перспектив. Параллельно АвтоВАЗ завершает подготовку к выпуску базовой бензиновой версии Azimut, которая должна появиться на конвейере осенью. В модернизацию производственных линий компания инвестировала порядка 20 млрд рублей, а конструкция включает почти тысячу оригинальных компонентов.

На первом этапе рынок получит кроссовер с атмосферным 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с., а в 2027 году гамму пополнит версия с новым турбированным мотором (150 л.с.) в паре с классической автоматической трансмиссией с гидротрансформатором — ранее турбонаддув не применялся ни на одной серийной модели Lada. Глава компании выразил надежду, что уже на втором-третьем году продаж Azimut достигнет объёмов реализации на уровне семейства Vesta, то есть около 30 тыс. автомобилей в год.