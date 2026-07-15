Универсал ярко-жёлтого цвета оснащён оборудованием для измерения сцепных свойств взлётно-посадочных полос. Под задней частью кузова расположено дополнительное колесо на пневмоприводе.

Компания SARSYS (Scandinavian Airport and Road Systems), специализирующаяся на тестировании аэродромных покрытий, переоборудовала Volvo V90 T5 для измерения коэффициента сцепления на взлётных полосах. Автомобиль оснащён 2,0-литровым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил и 350 Н*м крутящего момента.

Изображение: thedrive.com

Основной элемент системы — пятое колесо, установленное в нише за задним бампером и приводимое в действие пневматикой. Оно опускается на поверхность во время движения. Вертикальное усилие на колесо поддерживается на уровне 1400 ньютонов независимо от загрузки автомобиля, что обеспечивает стабильность измерений. Шина по составу и рисунку протектора приближена к авиационным покрышкам.

Изображение: thedrive.com

реклама

Внутри салона установлен дополнительный экран между передними сиденьями, через который оператор управляет системой и получает данные. В багажнике смонтирован бак для воды, которая подаётся на поверхность перед измерительным колесом для имитации мокрого покрытия. Запас воды ограничивает скорость движения: при полном баке производитель не рекомендует превышать 100 км/ч.

SARSYS окрашивает все свои тестовые автомобили в фирменный жёлтый цвет для заметности на аэродромах. Пробег выставленного экземпляра — около 40 тысяч километров. На момент публикации торги достигли 6800 долларов. Владельцы могут использовать автомобиль для профильных задач или как экспонат для тематических выставок.