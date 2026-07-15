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На аукционе выставлен необычный экземпляр Volvo V90 c пятым колесом на пневмоприводе
Универсал ярко-жёлтого цвета оснащён оборудованием для измерения сцепных свойств взлётно-посадочных полос. Под задней частью кузова расположено дополнительное колесо на пневмоприводе.
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Компания SARSYS (Scandinavian Airport and Road Systems), специализирующаяся на тестировании аэродромных покрытий, переоборудовала Volvo V90 T5 для измерения коэффициента сцепления на взлётных полосах. Автомобиль оснащён 2,0-литровым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил и 350 Н*м крутящего момента.

Изображение: thedrive.com

Основной элемент системы — пятое колесо, установленное в нише за задним бампером и приводимое в действие пневматикой. Оно опускается на поверхность во время движения. Вертикальное усилие на колесо поддерживается на уровне 1400 ньютонов независимо от загрузки автомобиля, что обеспечивает стабильность измерений. Шина по составу и рисунку протектора приближена к авиационным покрышкам.

Изображение: thedrive.com

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Внутри салона установлен дополнительный экран между передними сиденьями, через который оператор управляет системой и получает данные. В багажнике смонтирован бак для воды, которая подаётся на поверхность перед измерительным колесом для имитации мокрого покрытия. Запас воды ограничивает скорость движения: при полном баке производитель не рекомендует превышать 100 км/ч.

SARSYS окрашивает все свои тестовые автомобили в фирменный жёлтый цвет для заметности на аэродромах. Пробег выставленного экземпляра — около 40 тысяч километров. На момент публикации торги достигли 6800 долларов. Владельцы могут использовать автомобиль для профильных задач или как экспонат для тематических выставок.

#автомобиль #аукцион #аэропорт #спецтехника #турбомотор #экспонат #sarsys #volvo v90 t5 #взлётно-посадочная полоса
Источник: thedrive.com
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