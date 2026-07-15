Компания SARSYS (Scandinavian Airport and Road Systems), специализирующаяся на тестировании аэродромных покрытий, переоборудовала Volvo V90 T5 для измерения коэффициента сцепления на взлётных полосах. Автомобиль оснащён 2,0-литровым турбомотором мощностью 250 лошадиных сил и 350 Н*м крутящего момента.
Изображение: thedrive.com
Основной элемент системы — пятое колесо, установленное в нише за задним бампером и приводимое в действие пневматикой. Оно опускается на поверхность во время движения. Вертикальное усилие на колесо поддерживается на уровне 1400 ньютонов независимо от загрузки автомобиля, что обеспечивает стабильность измерений. Шина по составу и рисунку протектора приближена к авиационным покрышкам.
Изображение: thedrive.com
Внутри салона установлен дополнительный экран между передними сиденьями, через который оператор управляет системой и получает данные. В багажнике смонтирован бак для воды, которая подаётся на поверхность перед измерительным колесом для имитации мокрого покрытия. Запас воды ограничивает скорость движения: при полном баке производитель не рекомендует превышать 100 км/ч.
SARSYS окрашивает все свои тестовые автомобили в фирменный жёлтый цвет для заметности на аэродромах. Пробег выставленного экземпляра — около 40 тысяч километров. На момент публикации торги достигли 6800 долларов. Владельцы могут использовать автомобиль для профильных задач или как экспонат для тематических выставок.