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This_is_the_way
Тонар представил обновлённый полуприцеп-зерновоз Тонар-95991
Он стал легче на 300 кг, получил дисковые тормоза, новую систему фиксации кузова и кучу приятных мелочей для водителей. Производитель обещает больше прибыли за счёт сниженного веса и повышенной надёжности.
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Компания Тонар вывела на рынок обновлённую модель зерновоза — 95991. Производитель позиционирует её не просто как прицеп, а как полноценный рабочий инструмент, который помогает зарабатывать больше и тратить меньше. Снаряжённая масса сократилась более чем на 300 килограммов. Это значит, что при тех же габаритах и ограничениях по полной массе можно загружать на три центнера зерна больше. Каждый рейс приносит чуть больше выручки, а за сезон разница становится ощутимой.

Изображение: Grok

Безопасность тоже улучшена Вместо барабанных тормозов теперь стоят дисковые. Дополнительно установили гидрозамедлитель, который помогает тормозить двигателем на спусках, и систему манометров для постоянного контроля давления в пневмосистеме. Кузов переработали основательно: улучшили внутреннюю геометрию, чтобы зерно высыпалось быстрее и полнее, и доработали механизм укрытия тентом. Это сократило время на его установку и снятие. Новый замок HYFIX надёжно фиксирует борта в пути, исключая случайное открывание.

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Внешность тоже освежили: алюминиевые колёсные диски легче стальных и выглядят современнее, а светодиодная оптика ярче светит, меньше греется и служит дольше. Для водителей предусмотрели набор мелочей, которые делают жизнь проще: рукомойник, щётка для очистки, лопата и вместительный ящик для инструментов. Обновили и задний защитный брус — он стал прочнее, чтобы предотвращать заезд легковых машин под прицеп в случае ДТП.

Модель уже поступила в продажу. Производитель рассчитывает, что обновлённый зерновоз заинтересует как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства, где важен каждый килограмм груза и каждая копейка расходов.

#россия #модернизация #отечественная промышленность #полуприцеп #зерновоз #прицеп грузовика #тонар
Источник: tonar.info
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