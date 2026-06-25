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This_is_the_way
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM
Компания «Экомобайл» представила платформу управления связью, позволяющую пользователям переключаться между сотовыми операторами через единый интерфейс без смены SIM-карты. Система автоматически выбирает наиболее стабильную сеть в зависимости от местоположения
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Российская компания «Экомобайл» анонсировала переход к новой модели управления мобильной связью. Вместо прежней агрегации предложений разных поставщиков услуг сотовой связи теперь предлагается единая платформа, которая объединяет управление всеми подключениями в одном интерфейсе. Пользователям открывается доступ к сетям различных операторов без необходимости физической перестановки SIM-карты.

Изображение: Qwen

Суть решения заключается в автоматическом выборе оптимальной сети — система мониторит качество сигнала и загрузку станций в реальном времени, подключая абонента к наиболее свободному и стабильному каналу. Все услуги, номера, устройства и расчёты сосредоточены в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении. Платформа предоставляет единый тариф и один интерфейс для управления связью, что упрощает контроль расходов и параметров подключения.

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В современных условиях нестабильности связи зависимость от одного оператора становится серьёзным риском как для физических, так и для юридических лиц. Сбои могут приводить к срыву транзакций, простоям оборудования и потере клиентов. Данная система позволяет быстро менять оператора без дополнительных настроек, смены SIM-карты или второго телефона.

Согласно данным исследования «Экомобайл», 44% россиян не удовлетворены качеством покрытия в отдельных местах — этот показатель превышает уровень недовольства стоимостью услуг. При этом почти половина опрошенных (49%) не меняли оператора в течение 5 последних лет, фактически оставаясь привязанными к одному поставщику услуг.

Основатель платформы Игорь Жиленко отметил, что связь является базовой инфраструктурой для повседневной жизни и работы, однако до сих пор у пользователей не было инструмента для полноценного управления ею. Теперь как частные абоненты, так и корпоративные клиенты могут подключать выбранных операторов и контролировать связь централизованно, избавившись от необходимости вручную искать сигнал.

Платформа также поддерживает объединение в общем биллинге мобильных номеров, SIM-карт для домашнего интернета, IoT-устройств и номеров членов семьи — без смены оператора и с сохранением всех действующих контрактов.

#сотовая связь #sim-карта #экомобайл #сотовый оператор #улучшение связи
Источник: cnews.ru
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