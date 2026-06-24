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«КАМАЗ» и «Трансмастер» вывели на рынок новый полноприводный топливозаправщик на базе КАМАЗ-65959
«КАМАЗ» совместно с заводом НПО «Трансмастер» из Миасса представил новую модель автотопливозаправщика, построенную на базе полноприводного шасси КАМАЗ-65959 поколения К5 с колёсной формулой 6×6. Техника ориентирована на эксплуатацию в сложных дорожных условиях и работу с опасными грузами, где требования к безопасности и надёжности особенно высоки.
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Новый автотопливозаправщик от «КАМАЗ» и миасской фирмы «Трансмастер» построен на полноприводном шасси КАМАЗ-65959 поколения К5 с формулой 6×6. Машина рассчитана на перевозку более 18 тонн груза, а общая масса грузовика доходит до 65 тонн, что делает её незаменимой в нефтегазовой отрасли и при доставке топлива в отдалённые районы.

Изображение: kamaz.ru

Силовая установка представляет собой уже достаточно популярный рядный шестицилиндровый дизель KAMAЗ Р6, выдающий 483 лошадиные силы и 2403 Н*м крутящего момента. Это позволяет уверенно двигаться с полной загрузкой по бездорожью. Коробка передач механическая, на 16 ступеней. Кабина К5 с пружинной подвеской оснащена современной информационной системой и продуманным рабочим местом, а автоматическая подкачка шин повышает проходимость.

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Цистерна на 22 кубометра разделена на три секции (5, 10 и 7 кубов), управляемых пневматикой с поста выдачи. Это даёт возможность одновременно везти разные виды горючего и грамотно распределять нагрузку по осям. Ёмкость сварена из стали 09Г2С с усилением волнорезами, каждый отсек защищён экокоробом. Конструкция полностью соответствует нормам ДОПОГ.

Для оператора предусмотрена нескользящая площадка из оцинковки, складные ступени и поручни с автоматическим возвратом. Узел выдачи укомплектован насосом СВН-80, фильтром ДУ 50, счётчиком ППО 25, барабаном с восьмиметровым антистатическим рукавом и пистолетом АКТ 25.

#россия #ростех #новинка #камаз #урал #грузовой автомобиль #миасс #топливозаправщик #трансмастер
Источник: kamaz.ru
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