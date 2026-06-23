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Алексей Лихачев сообщил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую»
Глава «Росатома» Алексей Лихачев посетил стройплощадку турецкой АЭС «Аккую», где подтвердил окончание строительно-монтажных работ на первом энергоблоке. Сейчас на объекте стартовали гидравлические испытания, а штат укомплектован на 40% турецкими специалистами.
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Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев совершил рабочую поездку на площадку строящейся в Турции АЭС «Аккую». В ходе посещения он ознакомился с ходом работ на энергоблоке №1, где сейчас ведётся активная фаза пусконаладочных операций.

Изображение: strana-rosatom.ru

Как отметил глава Росатома, строительная часть проекта на этом этапе полностью завершена. В ночь перед приездом специалисты запустили холодные гидравлические испытания реакторной установки ВВЭР-1200. По времени они займут несколько недель. По их завершении последуют пусковые операции. После окончания всех процедур будет сделана детальная ревизия, а в завершающую стадию подготовки внесут необходимые корректировки.

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Численность персонала, задействованного на первом блоке, составляет 1930 человек. Примечательно, что свыше 40% из них турки. Алексей Лихачев подчеркнул, что многие турецкие инженеры являются выпускниками ВУЗов РФ. В настоящее время они проходят допподготовку и стажируются на тренажёрах и действующих АЭС в России.

В ходе обхода площадки глава Росатома посетил центральный зал реакторного отделения энергоблока №1. Ему сообщили о результатах загрузки имитационных тепловыделяющих сборок, а также о завершении сборки активной зоны реактора. Кроме того, специалисты установили блок защитных труб и верхний блок реакторной установки. Это представляет собой один из ключевых этапов перед началом физического пуска.

#россия #турция #строительство #аэс #росатом #атомная электростанция #энергоблок #аккую
Источник: strana-rosatom.ru
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