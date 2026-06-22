Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Киберполигон для развития искусственного интеллекта предложили создать в Челябинске
Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер выступил с инициативой разместить специализированный киберполигон для отработки ИИ-решений на базе строящегося межуниверситетского кампуса «Южный Урал».
реклама

В Челябинской области может появиться специализированная виртуальная учебно-тренировочная площадка для развития технологий искусственного интеллекта. С таким предложением выступил руководитель Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.

Изображение: Flux

Ректор вуза подчеркнул, что для достижения серьёзного прогресса в сфере ИИ одного лишь внедрения образовательных курсов недостаточно. Необходимо системно наращивать профильные компетенции и создавать условия для практической отработки алгоритмов.

реклама

По словам Вагнера, оптимальной базой для размещения такого полигона мог бы стать строящийся межвузовский кампус мирового уровня «Южный Урал». Именно там, по его мнению, следует развернуть специализированную цифровую инфраструктуру, которая позволит моделировать различные сценарии и тренировать нейросети в контролируемой среде.

Ректор добавил, что в реализации этого проекта уже заинтересованы несколько крупных индустриальных партнёров университета. Их участие поможет обеспечить финансирование и технологическую экспертизу на всех этапах создания полигона.

Помимо самого киберполигона, на базе кампуса предлагается организовать центр обработки данных коллективного пользования. Такой дата-центр предоставит исследователям необходимые вычислительные ресурсы для проведения сложных расчётов и экспериментов в области искусственного интеллекта, отметил Александр Вагнер.

Напомним, что межуниверситетский кампус «Южный Урал» планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Образовательный кластер будет рассчитан на 5 тысяч студентов из семи высших учебных заведений региона. В новом пространстве появятся современные лаборатории, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства.

#россия #искусственный интеллект #робототехника #инновации #урал #челябинск #южный урал
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Techradar: В мире растёт спрос на DVD и Blu-ray диски из-за ограниченной библиотеки стримингов
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Астрономы нашли следы тёмной материи вокруг пяти сверхмассивных чёрных дыр
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Телескоп Джеймса Уэбба выяснил экзотический химический состав Розовой планеты GJ504b
Canyon представила прототип шоссейного велосипеда Predict с бортовым ИИ и радарами
Starboard Entertainment выпустила трейлер хаотичной инди‑комедии «Кислая вечеринка»
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
Вышел эффектный трейлер фильма «Глава 51» в стиле мета‑голливудского нео‑нуара с Эбигейл Бреслин
Металлоискатель нашёл в польском лесу бронзовый меч возрастом 2700 лет

Популярные статьи

Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter