Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер выступил с инициативой разместить специализированный киберполигон для отработки ИИ-решений на базе строящегося межуниверситетского кампуса «Южный Урал».

В Челябинской области может появиться специализированная виртуальная учебно-тренировочная площадка для развития технологий искусственного интеллекта. С таким предложением выступил руководитель Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.

Изображение: Flux

Ректор вуза подчеркнул, что для достижения серьёзного прогресса в сфере ИИ одного лишь внедрения образовательных курсов недостаточно. Необходимо системно наращивать профильные компетенции и создавать условия для практической отработки алгоритмов.

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По словам Вагнера, оптимальной базой для размещения такого полигона мог бы стать строящийся межвузовский кампус мирового уровня «Южный Урал». Именно там, по его мнению, следует развернуть специализированную цифровую инфраструктуру, которая позволит моделировать различные сценарии и тренировать нейросети в контролируемой среде.

Ректор добавил, что в реализации этого проекта уже заинтересованы несколько крупных индустриальных партнёров университета. Их участие поможет обеспечить финансирование и технологическую экспертизу на всех этапах создания полигона.

Помимо самого киберполигона, на базе кампуса предлагается организовать центр обработки данных коллективного пользования. Такой дата-центр предоставит исследователям необходимые вычислительные ресурсы для проведения сложных расчётов и экспериментов в области искусственного интеллекта, отметил Александр Вагнер.

Напомним, что межуниверситетский кампус «Южный Урал» планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Образовательный кластер будет рассчитан на 5 тысяч студентов из семи высших учебных заведений региона. В новом пространстве появятся современные лаборатории, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства.