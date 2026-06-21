Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Плазменная технология превращает влажную кофейную гущу в топливо за 90 секунд
Южнокорейские исследователи из KIGAM предложили новый способ переработки органических отходов с высоким содержанием влаги. Их плазменная установка Flame Plasma Pyrolysis превращает кофейную гущу в биоуголь. Весь процесс занимает менее двух минут. Технология также применима к пищевым отходам, осадку сточных вод и сельхозостаткам.
реклама

Высокая влажность всегда была главным препятствием для переработки органики. Большинство существующих технологий требуют предварительной сушки, что делает их дорогими и энергозатратными. Корейские учёные решили эту проблему, используя плазменное пламя, образующееся при сжигании сжиженного газа и сжатого воздуха. Температура в реакторе достигает 800–900°C, что достаточно для обработки влажного сырья без предварительной подготовки.

Изображение: Flux

Ключевой механизм заключается в «эффекте попкорна». Вода внутри кофейных частиц быстро нагревается и превращается в пар. Давление растёт, частицы взрываются изнутри, разрывая структуру и создавая дополнительную пористость. Это ускоряет обугливание, и при оптимальных параметрах процесс завершается за 90 секунд.

реклама

Полученный биоуголь имеет теплотворную способность 29,0 МДж/кг. Это на 33% больше, чем у исходной кофейной гущи, и сопоставимо с антрацитом. Содержание фиксированного углерода выросло почти в три раза — с 15,6% до 46,2%. При этом сера удаляется полностью, так что при сжигании такого топлива не образуется сернистых выбросов. Удельная поверхность материала увеличивается многократно, что делает его пригодным не только для сжигания, но и для производства активированного угля, фильтров и промышленных сорбентов.

По сравнению с гидротермальной карбонизацией (1–6 часов) или торрефакцией (30 минут и больше), плазменный метод значительно быстрее. Он также потребляет меньше энергии, так как плазма генерируется за счёт сжигания газа, а не мощного электричества.

И хотя пока в фокусе были кофейные отходы, авторы уверены, что технология подойдёт для пищевых отходов, осадка канализационных очистных и сельскохозяйственных остатков. Ведущий автор доктор Тэджун Пак отметил, что технология меняет отношение к органическим отходам — их можно рассматривать не как проблему утилизации, а как источник энергии и ценного сырья. Команда планирует расширить исследование на другие типы отходов и подготовить технологию к коммерческому масштабированию.

#инновации #корея #отходы #кофе #плазма #flame plasma pyrolysis #kigam
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Метал-группа 80-х Saxon объявили мировое турне Gods of Thunder с 9-метровым механическим орлом
Исследователи определили новый срок окончания сложной жизни на Земле
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
Российский 300-метровый арктический танкер-перевозчик СПГ «Константин Посьет» принят в эксплуатацию
УЗГА: Российский тренировочный самолёт УТС-800 превосходит зарубежные Pilatus PC-7 и T-6 Texan
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
Techradar: В мире растёт спрос на DVD и Blu-ray диски из-за ограниченной библиотеки стримингов
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Canyon представила прототип шоссейного велосипеда Predict с бортовым ИИ и радарами
Телескоп Джеймса Уэбба выяснил экзотический химический состав Розовой планеты GJ504b
Физик создал квантовую мини-вселенную для проверки происхождения времени
Starboard Entertainment выпустила трейлер хаотичной инди‑комедии «Кислая вечеринка»
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
Microsoft сообщила о предстоящем запуске Windows 11 26H2 и раскрыла ряд подробностей
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Вышел эффектный трейлер фильма «Глава 51» в стиле мета‑голливудского нео‑нуара с Эбигейл Бреслин

Популярные статьи

Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
PlayStation 6 за $500 – тотальное доминирование Sony на игровом рынке в 2030 году
«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter