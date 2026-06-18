Петербургский тракторный завод представил три новых тяжёлых трактора серии К-7М — К-740МК, К-743МК и К-746МК мощностью от 400 до 460 лошадиных сил. Все машины оснащены полностью российским рядным шестицилиндровым двигателем КАМАЗ серии 960 объёмом 13 литров.

Петербургский тракторный завод расширил семейство тяжёлых сельскохозяйственных машин «Кировец» К-7М. В серию добавились три новые модификации — К-740МК, К-743МК и К-746МК. Мощность новинок варьируется от 400 до 460 лошадиных сил, что позволяет закрыть потребности в высоконагруженной технике для крупных агрохозяйств.

Изображение: kirovets-ptz.com

Главное изменение — силовая установка. Все три модели получили полностью российский рядный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ серии 960 рабочим объёмом 13 литров. Производитель подчёркивает: переход на отечественный мотор — это шаг к усилению технологической независимости. Кроме того, локализация упрощает сервисное обслуживание и поставки запасных частей, что особенно важно для регионов с удалёнными хозяйствами.

Изображение: kirovets-ptz.com

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По конструктивным особенностям двигатель выделяется на фоне аналогов. Рядная компоновка снижает уровень шума и вибраций, что повышает комфорт оператора при длительных сменах. Система впрыска Common Rail обеспечивает точную подачу топлива и стабильную тягу независимо от нагрузки. Заявленный ресурс силовой установки достигает 10 000 моточасов. Достигается это за счёт усиления поршневой группы, эффективной системы охлаждения и конструкции головок блока цилиндров, которые выполнены отдельными для каждого цилиндра. Такое решение, наряду с модульной архитектурой, упрощает ремонт в полевых условиях. Механикам не придётся снимать весь блок целиком.

Обновлённые системы охлаждения и фильтрации масла рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных погодных условиях и на тяжёлых почвах. Это важно для сельхозработ, где техника работает по 16–20 часов в сутки в период посевной или уборочной кампании. Модели К-740МК, К-743МК и К-746МК теперь занимают верхнюю часть мощностного ряда К-7М, предлагая аграриям выбор между тремя ступенями мощности в зависимости от типа орудий и масштабов полей. Продажи начнутся после завершения заводских испытаний.