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ПТЗ расширил линейку «Кировцев» новыми моделями с двигателями КАМАЗ до 460 л.с.
Петербургский тракторный завод представил три новых тяжёлых трактора серии К-7М — К-740МК, К-743МК и К-746МК мощностью от 400 до 460 лошадиных сил. Все машины оснащены полностью российским рядным шестицилиндровым двигателем КАМАЗ серии 960 объёмом 13 литров.
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Петербургский тракторный завод расширил семейство тяжёлых сельскохозяйственных машин «Кировец» К-7М. В серию добавились три новые модификации — К-740МК, К-743МК и К-746МК. Мощность новинок варьируется от 400 до 460 лошадиных сил, что позволяет закрыть потребности в высоконагруженной технике для крупных агрохозяйств.

Изображение: kirovets-ptz.com

Главное изменение — силовая установка. Все три модели получили полностью российский рядный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ серии 960 рабочим объёмом 13 литров. Производитель подчёркивает: переход на отечественный мотор — это шаг к усилению технологической независимости. Кроме того, локализация упрощает сервисное обслуживание и поставки запасных частей, что особенно важно для регионов с удалёнными хозяйствами.

Изображение: kirovets-ptz.com

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По конструктивным особенностям двигатель выделяется на фоне аналогов. Рядная компоновка снижает уровень шума и вибраций, что повышает комфорт оператора при длительных сменах. Система впрыска Common Rail обеспечивает точную подачу топлива и стабильную тягу независимо от нагрузки. Заявленный ресурс силовой установки достигает 10 000 моточасов. Достигается это за счёт усиления поршневой группы, эффективной системы охлаждения и конструкции головок блока цилиндров, которые выполнены отдельными для каждого цилиндра. Такое решение, наряду с модульной архитектурой, упрощает ремонт в полевых условиях. Механикам не придётся снимать весь блок целиком.

Обновлённые системы охлаждения и фильтрации масла рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных погодных условиях и на тяжёлых почвах. Это важно для сельхозработ, где техника работает по 16–20 часов в сутки в период посевной или уборочной кампании. Модели К-740МК, К-743МК и К-746МК теперь занимают верхнюю часть мощностного ряда К-7М, предлагая аграриям выбор между тремя ступенями мощности в зависимости от типа орудий и масштабов полей. Продажи начнутся после завершения заводских испытаний.

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Источник: kirovets-ptz.com
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