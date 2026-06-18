Петербургский тракторный завод расширил семейство тяжёлых сельскохозяйственных машин «Кировец» К-7М. В серию добавились три новые модификации — К-740МК, К-743МК и К-746МК. Мощность новинок варьируется от 400 до 460 лошадиных сил, что позволяет закрыть потребности в высоконагруженной технике для крупных агрохозяйств.
Изображение: kirovets-ptz.com
Главное изменение — силовая установка. Все три модели получили полностью российский рядный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ серии 960 рабочим объёмом 13 литров. Производитель подчёркивает: переход на отечественный мотор — это шаг к усилению технологической независимости. Кроме того, локализация упрощает сервисное обслуживание и поставки запасных частей, что особенно важно для регионов с удалёнными хозяйствами.
Изображение: kirovets-ptz.com
По конструктивным особенностям двигатель выделяется на фоне аналогов. Рядная компоновка снижает уровень шума и вибраций, что повышает комфорт оператора при длительных сменах. Система впрыска Common Rail обеспечивает точную подачу топлива и стабильную тягу независимо от нагрузки. Заявленный ресурс силовой установки достигает 10 000 моточасов. Достигается это за счёт усиления поршневой группы, эффективной системы охлаждения и конструкции головок блока цилиндров, которые выполнены отдельными для каждого цилиндра. Такое решение, наряду с модульной архитектурой, упрощает ремонт в полевых условиях. Механикам не придётся снимать весь блок целиком.
Обновлённые системы охлаждения и фильтрации масла рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных погодных условиях и на тяжёлых почвах. Это важно для сельхозработ, где техника работает по 16–20 часов в сутки в период посевной или уборочной кампании. Модели К-740МК, К-743МК и К-746МК теперь занимают верхнюю часть мощностного ряда К-7М, предлагая аграриям выбор между тремя ступенями мощности в зависимости от типа орудий и масштабов полей. Продажи начнутся после завершения заводских испытаний.