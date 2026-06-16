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This_is_the_way
BMW и SOLARWATT создали систему превращающую электромобили Neue Klasse в мобильные АКБ для дома
Технология Vehicle-to-Home (V2H) позволяет заряжать машину от домашних солнечных панелей и при необходимости отдавать энергию обратно в дом. Запуск системы намечен на конец 2026 года в Германии, Австрии и Нидерландах.
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Немецкий автогигант BMW и компания SOLARWATT, специализирующаяся на чистой энергии, представили совместное решение для умного дома. Главная инновация: электромобили новой серии Neue Klasse смогут не только потреблять электричество, но и служить мобильными накопителями энергии для жилых домов. Технология получила название Vehicle-to-Home (V2H). Презентация состоялась накануне выставки The smarter E / Intersolar Europe 2026 в Мюнхене, которая пройдёт с 23 по 25 июня.

Изображение: interestingengineering.com

Система объединяет три ключевых компонента. Во-первых, сам электромобиль Neue Klasse. Во-вторых, двунаправленную зарядную станцию BMW Wallbox Professional DC. В-третьих, программную платформу управления энергопотреблением Solarwatt Manager (она же — HEMS). Именно этот «мозг» координирует работу солнечных панелей, стационарных домашних батарей, электромобиля и всех бытовых приборов.

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Платформа анализирует прогноз выработки солнечной энергии (с учётом погоды и времени года), текущие тарифы на электроэнергию из сети и потребности домохозяйства. В солнечный день излишки энергии с панелей направляются сначала на зарядку стационарной батареи, а затем — в аккумулятор электромобиля. Вечером или в пасмурную погоду машина может отдавать накопленное электричество обратно в дом, питая холодильник, стиральную машину или другие приборы.

Изображение: interestingengineering.com

Зимой, когда солнца мало, система использует другую стратегию. Она заряжает и стационарную батарею и электромобиль в ночные часы, когда тарифы на электроэнергию минимальны. А днём, в часы пиковых цен, энергия расходуется из накопленных запасов, а не берётся из сети. BMW особо подчёркивает, что электричество в этой схеме не возвращается в публичную сеть (в отличие от технологии Vehicle-to-Grid), а остаётся внутри домохозяйства. Это снижает затраты и увеличивает автономность.

Управлять системой можно через два приложения: My BMW App для общих настроек и Solarwatt Home App, где владелец задаёт приоритеты — например, сначала заряжать домашнюю батарею, а потом машину, или наоборот. Важно, что решение совместимо с уже установленным оборудованием третьих сторон — существующие солнечные панели и накопители могут быть подключены к платформе без полной замены.

Генеральный директор SOLARWATT Петер Бахманн отметил, что возможность расширить домашнюю систему хранения за счёт электромобиля очень привлекательна для домовладельцев. Это повышает пользу от собственной солнечной станции, снижает расходы на электричество и уменьшает зависимость от внешней сети. Запуск системы запланирован на конец 2026 года в Германии, Австрии и Нидерландах. Заказы на BMW Wallbox Professional будут приниматься напрямую через SOLARWATT, первые поставки ожидаются в четвёртом квартале 2026 года.

#инновации #bmw #зелёная энергия #зелёная энергетика #снижение выбросов co2 #автономное питание #solarwatt #vehicle-to-home
Источник: interestingengineering.com
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