В международном аэропорту Жуковский завершились испытания автономной грузовой платформы для наземной логистики. Проект длился три месяца. Его реализовали аэропорт, разработчик беспилотного транспорта «ЭвоКарго» и консалтинговый холдинг «Аэродинамика». Итоги подвели 10 июня 2026 года.

Завершились реальные испытания беспилотной логистической платформы, которую создавали для автоматизации работ на перроне действующего аэропорта. Основная задача была жесткой: проверить, сможет ли роботизированная техника без сбоев трудиться в действующей гавани, осуществляя логистику между самолетами и терминалами.

Источник: evocargo.com

Система построена на комбинации ИИ, машинного зрения и множества датчиков одновременно, что позволяет ей самостоятельно перемещаться по территории, замечать любые препятствия и решать функционировать без участия оператора.

реклама

Специалисты уделили особое внимание оптимизации работы в условиях аэропорта. Испытания проводились в режиме 24/7, в часы максимальной загруженности взлётно-посадочной полосы, при высокой интенсивности движения специального транспорта и в сложных погодных условиях зимнего периода. По итогам было проверено, что беспилотный комплекс выполняют всю работу правильно и безопасно.

Источник: evocargo.com

За время исследования она проработала почти 370 часов, прошла 150 тестовых маршрутов и преодолела 225 километров по перронной инфраструктуре, причем температура во время экспериментов колебалась от минус 26 до плюс 31 градуса. Данный проект показателен для развития беспилотной логистики в авиации, поскольку ожидается, что применение таких решений повысит эффективность наземных процессов, обеспечит бесперебойную работу при больших грузопотоках и сократит накладные расходы на грузоперевозки на 20–35%. После испытаний специалисты уже подготовили рекомендации по улучшению платформы, и их учтут на следующем этапе при подготовке технологии.

Владимир Скибин, директор департамента наземных перевозок международного аэропорта Жуковский, заявил, что проект стал не просто экспериментом, а шагом к перспективной модели аэропортовой логистики, ведь перрон — это сложнейшая среда с жесткими требованиями к безопасности, и проведенные тесты показали, что беспилотные платформы могут быть интегрированы в работу аэропорта. Василий Жуков, коммерческий директор «ЭвоКарго», добавил, что испытания в Жуковском подтвердили готовность их технологий для работы в критически важной транспортной инфраструктуре, и совместная работа позволила завершить оценку применимости, а также точно определить инженерные решения для модернизации комплекса.