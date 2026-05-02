Немецкий стартап Photreon представил на выставке Hannover Messe фотореакторную панель площадью один квадратный метр. Устройство использует только воду и солнечный свет, напрямую расщепляя молекулы через фотокатализ. Это исключает затратные электролизёры и сетевое подключение.

Обычный «зелёный» водород получают в два этапа: сначала фотоэлектрические панели вырабатывают ток, затем электролизёр расщепляет воду. Photreon убирает этот двойной путь. В их панели светочувствительный материал поглощает солнечную энергию, возбуждает электроны и сразу разделяет воду на водород и кислород.

Изображение: interestingengineering.com

Сооснователь компании Пауль Кант пояснил, что они отказались от промежуточной электроэнергии и сложных электролизёров. Система полностью автономна и не зависит от электросетей. Геометрия реактора запатентована: она оптимизирует одновременно транспорт света, химическую реакцию и отвод продуктов.

Панели собраны из обычных материалов по стандартным технологиям, что позволяет массово их выпускать. Их можно ставить по отдельности на крышах или объединять в большие поля в солнечных регионах.

Соосновательница Марен Кордтс подчеркнула, что технология позволяет производить водород там, где это было слишком дорого или сложно логистически: например, на средних предприятиях химической или пищевой промышленности. Там, где нет ни электричества, ни водородной сети, такие панели дают новую возможность локального производства.

Фотокаталитическое расщепление воды изучают десятилетиями, но до недавнего времени оно было не слишком эффективным. Если команде KIT удалось создать метражный образец, который реально работает, это может стать прорывом для децентрализованной энергетики. Главное преимущество такого решения - это отсутствие дорогой инфраструктуры. Правда, остаются вопросы: какой КПД у панели, как долго живёт фотокатализатор и сколько водорода можно снять с квадратного метра. Пока компания не раскрывает цифр.