John Connor
ВВС США рассматривают возможность замены второго пилота B-21 специалистом по вооружению
В командовании ВВС США предложили изменить предполагаемый состав экипажа стратегического бомбардировщика B-21 Raider, оставив одного пилота, а второго члена экипажа сделать специалистом по системам вооружения

В настоящее время экипаж бомбардировщика B-21 Raider формируется из двух пилотов. Глава командования ВВС США Генерал Томас Бюссье (Thomas A. Bussiere) предложил заменить второго пилота специалистом по системам вооружения - Weapon Systems Officer (WSO). Предполагается, что WSO также будет обучен управлению самолетом для сохранения контроля в экстренных ситуациях. Этот подход соответствует концепции модернизации и повышения боевой эффективности стратегических бомбардировщиков, особенно при длительных миссиях с многократной дозаправкой.

Обсуждение по поводу будущего состава экипажа ведется в связи со скорыми планами по вводу B-21 в эксплуатацию, начало которой запланировано на середину 2020-х годов. В настоящее время на заводе Northrop Grumman производятся и испытываются несколько летных и наземных образцов, а первые поставки и подготовка личного состава к испытаниям уже идут полным ходом. Таким образом, текущие обсуждения указывают на возможное изменение концепции состава экипажа B-21 Raider.

#сша #ввс #испытания #b-21 raider #b-21 #стратегические бомбардировщики #стратегическая авиация #пилот #перспектива #системы самолёта
Источник: aviationweek.com
Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
03:18
Чо ты трёшься под моими комментами?
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
PanzerK
01:01
Это я про адекватных людей писал, а не о тех кому SLI зачем-то был нужен.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Remarc
23:59
expo отключил,а авторазгон проца нет,итог очевиден
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
swr5
23:55
G102 и две G 304 работают у меня идеально уже пару лет, про MX3 вообще никаких нареканий.
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
dimkahon
22:52
при чем тут буст, я про общую производительность
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
swr5
22:43
Да, этому процессу можно помочь.
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
Mallory
22:28
Все таки незнание в 2025-м - личный выбор человека. Я понимаю такое писать в 2013-м, но сейчас, когда есть llmки, отвечающие на любой, даже самый странный вопрос так заблуждаться. Специально проверил,...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Evgeny Chezarin
22:21
Чимбалая пора снова связывать. Действие транквилизаторов быстро заканчивается и у пациента определённо выработалась толерантность к компонентам.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Evgeny Chezarin
22:17
36-36-36-96 96? Это что за помойка?
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
Imeron
22:10
После ознакомления со "статьёй" я пришёл к выводу что будущее за кувалдами. И даже не знаю, почему я до этого не додумался раньше. 1) Досталась от деда по наследству и до сих пор прекрасно работает, а...
Почему репозитории — тупик для операционных систем
