В командовании ВВС США предложили изменить предполагаемый состав экипажа стратегического бомбардировщика B-21 Raider, оставив одного пилота, а второго члена экипажа сделать специалистом по системам вооружения

В настоящее время экипаж бомбардировщика B-21 Raider формируется из двух пилотов. Глава командования ВВС США Генерал Томас Бюссье (Thomas A. Bussiere) предложил заменить второго пилота специалистом по системам вооружения - Weapon Systems Officer (WSO). Предполагается, что WSO также будет обучен управлению самолетом для сохранения контроля в экстренных ситуациях. Этот подход соответствует концепции модернизации и повышения боевой эффективности стратегических бомбардировщиков, особенно при длительных миссиях с многократной дозаправкой.

Обсуждение по поводу будущего состава экипажа ведется в связи со скорыми планами по вводу B-21 в эксплуатацию, начало которой запланировано на середину 2020-х годов. В настоящее время на заводе Northrop Grumman производятся и испытываются несколько летных и наземных образцов, а первые поставки и подготовка личного состава к испытаниям уже идут полным ходом. Таким образом, текущие обсуждения указывают на возможное изменение концепции состава экипажа B-21 Raider.