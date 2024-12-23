Тонкие рамки, Dimensity 8400-Ultra, 6550 мАч, 90 Вт зарядка, камера 50 Мп, низкая цена.

Redmi Turbo 3. [Xiaomi]



Изображения раскрывают дизайн устройства с тонкими симметричными рамками экрана и двойной камерой, напоминающей оформление iPhone 15, но с некоторыми отличительными чертами.



Согласно утечке, Redmi Turbo 4 получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и поддержкой технологии LTPS. За производительность будет отвечать энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Аппарат оснастят емким аккумулятором на 6550 мАч с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки.



Фронтальная камера расположится в небольшом вырезе по центру экрана. Основной модуль камеры на задней панели будет включать 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельный дополнительный сенсор. Дизайн блока камер имеет двухтоновую окраску, а также отличается расположением вспышки и логотипом POCO.



Ожидается, что Redmi Turbo 4 будет представлен в январе 2025 года, открывая линейку новинок Redmi в новом году. При этом прогнозируемая цена устройства составит менее 2000 юаней.