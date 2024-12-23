Корпорация Microsoft рассматривает возможность предоставления сторонним компаниям права выпускать устройства под брендом Xbox. Этот шаг нацелен на расширение экосистемы Xbox и усиление ее позиций на рынке портативных игровых устройств. Партнеры Microsoft смогут использовать операционную систему Xbox и создавать устройства с доступом к библиотеке игр и сервисам Xbox, аналогично консолям Series X/S.

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Первым шагом в этом направлении станут портативные консоли, в разработке которых Microsoft уже сотрудничает с такими компаниями, как Lenovo и ASUS. Ожидается, что вице-президент Xbox Джейсон Рональд представит планы корпорации по улучшению работы Windows на портативных устройствах и расскажет о потенциальном сотрудничестве с Lenovo на выставке CES 2025 в январе 2025 года. Маркетинговая кампания "Это Xbox" также намекает на то, что под брендом Xbox будут выпускаться не только традиционные консоли, но и устройства от сторонних производителей, что сделает экосистему более гибкой и доступной.



Несмотря на оптимизм, остаются вопросы относительно сертификации таких устройств, минимальных требований к их характеристикам и ценовой политики. Microsoft пока не раскрывает подробности, но ожидается, что они будут представлены на CES 2025 или на презентации Xbox Developer Direct. Таким образом, Microsoft намерена не только расширить свою экосистему, но и предложить игрокам больше возможностей для игры в Xbox на различных устройствах, в том числе на портативных консолях от сторонних производителей.