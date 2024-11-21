ЕК проводит внезапные проверки в строительстве дата-центров для борьбы с картелями.

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Европейская комиссия (ЕК) инициировала серию внезапных проверок на объектах компаний, занимающихся строительством дата-центров, в рамках антимонопольного расследования. Данные действия направлены на выявление возможных картельных сговоров, которые могут ограничивать конкуренцию на рынке.



Особую обеспокоенность властей вызывают предполагаемые соглашения между компаниями, касающиеся недопустимости переманивания сотрудников и установления размеров заработной платы и условий труда. Совместно с национальными антимонопольными ведомствами стран Евросоюза, ЕК провела рейды, однако подробности о конкретных компаниях и странах пока не разглашаются.



Примечательно, что проведение предварительных проверок не означает автоматической вины компаний в картельных сговорах. ЕК также настоятельно призвала вовлеченные компании сотрудничать с расследованием, что может привести к иммунитету от штрафов или их уменьшению.



Важной частью расследования стала внедренная система Whistleblower Tool, позволяющая анонимно сообщать о нарушениях. Это дает возможность как компаниям, так и частным лицам информировать о подозрительных действиях без риска для своей безопасности.



Эти меры демонстрируют серьезный подход Еврокомиссии к борьбе с антиконкурентными практиками в сфере строительства дата-центров, что может существенно повлиять на рынок в долгосрочной перспективе.