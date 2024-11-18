США поддерживает TSMC на 6,6 млрд, Intel и Samsung ждут помощи — что дальше

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Администрация президента США Джо Байдена недавно утвердила прямую субсидию в размере 6,6 миллиарда долларов для тайваньской компании TSMC. Это решение принято в рамках Закона о чипах и науке и направлено на поддержку планов TSMC по строительству трех современных заводов в Финиксе, штат Аризона. Общие инвестиции в проект превышают 65 миллиардов долларов.



Это решение принято на фоне стратегической важности полупроводников для национальной безопасности, а также в целях создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности США на фоне усиливающегося соперничества с Китаем. Финансовые условия, предлагаемые TSMC, также сыграли ключевую роль в одобрении субсидии.



В то время как TSMC уже получает финансирование, компании Intel и Samsung еще ожидают своей очереди на аналогичные субсидии. Intel подписала предварительное соглашение на получение 8,5 миллиарда долларов прямых инвестиций и до 11 миллиардов долларов займов, однако сталкивается с бюрократическими задержками. Samsung также находится в ожидании субсидии в размере 6,4 миллиарда долларов, но процесс выдачи финансовой помощи затягивается.



Среди причин задержек можно назвать политическую нестабильность, связанную с выборами 2024 года, что может внести изменения в условия предоставления субсидий. Закон CHIPS был принят с целью уменьшения зависимости США от импорта микрочипов и стимулирования внутреннего производства, но Intel уже заявила, что закон не оправдал ее ожиданий, поскольку компания не получила ожидаемую финансовую поддержку.



Таким образом, одобрение выплаты TSMC подчеркивает приоритеты администрации Байдена в области технологий и национальной безопасности. В то же время Intel и Samsung сталкиваются с бюрократическими препятствиями и неопределенностью в политической сфере, что может существенно повлиять на их способность конкурировать на мировом рынке полупроводников.