В аэропортах ОАЭ туристам предлагают "сладкий" способ попасть в неприятности с законом

Фото: Global Look Press/Sascha Thelen



Генеральное консульство России в ОАЭ предостерегло туристов от новой схемы обмана в аэропортах страны. Мошенники пытаются передать через путешественников коробки с якобы "дубайским шоколадом", предназначенным для детей-сирот.



По данным дипломатического представительства, в коробках вместо сладостей могут находиться запрещенные предметы или дорогостоящая техника, включая смартфоны. Это может привести к серьезным проблемам при прохождении таможенного контроля как в ОАЭ, так и по возвращении в Россию.



"Перевозка таких посылок может обернуться для туристов административной или уголовной ответственностью, включая обвинения в контрабанде и необходимость уплаты таможенных пошлин", - предупреждают в генконсульстве.



Дипломаты также отметили риски для здоровья при употреблении неизвестного шоколада, который может вызвать аллергические реакции.



В связи с этим российским гражданам настоятельно рекомендуется отказываться от любых просьб незнакомцев о перевозке посылок и проявлять повышенную бдительность в аэропортах ОАЭ.