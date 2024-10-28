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Встроенная графика Intel Core Ultra 200S сравнялась по мощности с NVIDIA GTX 1050 Ti
По данным бенчмарка 3DMark Time Spy, флагманский процессор Core Ultra 9 285K набрал 2288 баллов, что всего на 2% меньше результата GTX 1050 Ti (2336 баллов).

Intel достигла нового уровня в развитии встроенной графики. Тесты показали, что графическое ядро новых процессоров Core Ultra 200S практически не уступает по производительности некогда популярной видеокарте NVIDIA GTX 1050 Ti.

По данным бенчмарка 3DMark Time Spy, флагманский процессор Core Ultra 9 285K набрал 2288 баллов, что всего на 2% меньше результата GTX 1050 Ti (2336 баллов). В популярных играх процессор также показал достойные результаты: 68 кадров в секунду в Doom Eternal и 60 FPS в Skyrim при разрешении 1080p на средних настройках графики.

Это стало возможно благодаря использованию графической архитектуры Xe "Alchemist" в новом поколении процессоров Arrow Lake. При этом энергопотребление во время игр составляет всего 50-80 ватт.

Несмотря на впечатляющие результаты, производитель рекомендует использовать дискретные видеокарты для требовательных игр и профессиональных задач. Встроенная графика Intel по-прежнему уступает современным дискретным решениям AMD и NVIDIA в аналогичном ценовом диапазоне.

Новые процессоры могут стать хорошим выбором для компактных игровых компьютеров и бюджетных систем, где не требуется максимальная графическая производительность.

#бенчмарки #3dmark #производительность #arrow lake #doom eternal #skyrim #intel core ultra #gtx 1050 ti #встроенная графика #игровые компьютеры
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