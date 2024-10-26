Всего за $110 пользователи получают устройство с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и 6,88-дюймовым дисплеем.

фото: Xiaomi/Poco

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Poco C75, предлагающий впечатляющее сочетание характеристик и доступной цены. Всего за $110 пользователи получают устройство с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и 6,88-дюймовым дисплеем.



Poco C75 оснащен ярким 6,88-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 720 x 1640 пикселей и высокой частотой обновления 120 Гц. Эта плавность особенно заметна при просмотре мультимедийного контента и в играх. "Сердцем" смартфона является чипсет MediaTek Helio G81-Ultra с восьмиядерным процессором и графическим процессором Mali-G52 MC2, обеспечивающий плавную работу в повседневных задачах и умеренно требовательных играх.



Фотовозможности представлены двойной задней камерой с основным 50-мегапиксельным сенсором и дополнительной линзой, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Обе камеры способны снимать видео в формате 1080p. Впечатляет и батарея емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, гарантирующая длительное время автономной работы.



Poco C75 предлагается в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, предусмотрена возможность расширения памяти до 16 ГБ за счет использования внутреннего хранилища. Смартфон работает под управлением HyperOS от Xiaomi, основанной на Android 14.



Современный дизайн Poco C75 подчеркивает круглая камера, расположенная по центру задней панели. Устройство доступно в черном, зеленом и серебристом цветах. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, а также NFC (в зависимости от региона).