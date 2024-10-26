Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Xiaomi Poco C75 предлагает большой экран и емкую батарею по цене всего $110
Всего за $110 пользователи получают устройство с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и 6,88-дюймовым дисплеем.

фото: Xiaomi/Poco

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Poco C75, предлагающий впечатляющее сочетание характеристик и доступной цены. Всего за $110 пользователи получают устройство с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и 6,88-дюймовым дисплеем.

Poco C75 оснащен ярким 6,88-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 720 x 1640 пикселей и высокой частотой обновления 120 Гц. Эта плавность особенно заметна при просмотре мультимедийного контента и в играх. "Сердцем" смартфона является чипсет MediaTek Helio G81-Ultra с восьмиядерным процессором и графическим процессором Mali-G52 MC2, обеспечивающий плавную работу в повседневных задачах и умеренно требовательных играх.

Фотовозможности представлены двойной задней камерой с основным 50-мегапиксельным сенсором и дополнительной линзой, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Обе камеры способны снимать видео в формате 1080p. Впечатляет и батарея емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, гарантирующая длительное время автономной работы.

Poco C75 предлагается в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, предусмотрена возможность расширения памяти до 16 ГБ за счет использования внутреннего хранилища. Смартфон работает под управлением HyperOS от Xiaomi, основанной на Android 14.

Современный дизайн Poco C75 подчеркивает круглая камера, расположенная по центру задней панели. Устройство доступно в черном, зеленом и серебристом цветах. Поддерживаются две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, а также NFC (в зависимости от региона).

#xiaomi #смартфон #android #poco #android 14 #быстрая зарядка #бюджетный смартфон #120 гц #poco c75 #недорогой смартфон
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
52
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
1
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
2
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
2
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5

Популярные статьи

Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
115
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
50
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
9
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
6
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-RU
18:35
еще вариант - мужички на работу придут - их в автобус и за некроинизироваться!
На Украине начал функционировать первый завод Rheinmetall
Roditch
18:34
P4 разные были, например на ядре Northwood B были очень годными процессорами.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Max Rogov
18:31
Самолёты выше туч и облаков, но как корабли рассмотрят звёзды сквозь тучи?
Во Франции создана навигационная система VISION по звездам, как ночью, так и днем
rodentekb
18:27
Хоть какой то смысл существования этого сайта помойки.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Ибрагим Исмаилов
18:17
Ну вот "в ленточку" и долбануть.
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Борис Машин
18:16
А в твоей усрашке как? Добрэ?😏 Ну тогда " готовься к земле" ,как ляпнул мер Киева, по прозвищу "Цицерон"...
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
Ибрагим Исмаилов
18:15
Не сегодня так завтра. Главное их обломать в день запуска производства или чуть позже.
На Украине начал функционировать первый завод Rheinmetall
FelsheR-RU
18:08
А посмотреть как ленточку будут перерезать?)
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Артем Гайтан
18:07
Заберите у него уже клавиатуру и дайте xbox с game pass на год )) Видно же чего человек желает
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Артем Гайтан
18:03
"Долгое время общался с большим числом обеспеченных людей, построивших свой бизнес на различных манипуляциях и обещаниях" Данте просыпайся ты обосрался
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем