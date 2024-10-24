Nvidia снова разблокировала драйверы в России.

Российские пользователи видеокарт Nvidia снова могут скачивать обновления драйверов после временного сбоя, произошедшего 23 октября 2024 года. В течение нескольких часов при попытке загрузить драйверы с официального сайта Nvidia пользователи сталкивались с сообщением о запрете доступа, вызванном, по всей видимости, файерволлом Edgecast.



Уже 24 октября доступ к загрузкам был восстановлен. В настоящее время пользователи из России могут беспрепятственно скачивать необходимые обновления драйверов для своих графических процессоров Nvidia.



Напомним, что в 2022 году, после начала конфликта на Украине, Nvidia приостановила свою деятельность в России и отключила автоматическое обновление программного обеспечения. Причины недавней блокировки и её быстрого устранения остаются неясными. Возможно, это было связано с технической ошибкой или сбоем в системе безопасности. Официальных комментариев от Nvidia пока не поступало. Возобновление доступа к загрузкам драйверов может свидетельствовать об изменении политики компании, однако пока это лишь предположение.