Продажи устройства начнутся 12 ноября 2024 года по цене от $3,299.

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Станция ориентирована на разработчиков автомобильного ПО и специалистов по искусственному интеллекту. Компьютер может быть оснащен видеокартой NVIDIA RTX 6000 Ada, до 512 ГБ оперативной памяти DDR4 с поддержкой ECC и накопителями NVMe SSD объемом до 16 ТБ.



Для быстрой передачи данных Thelio Astra получила два сетевых порта на 25 Гбит/с. На компьютер предустановлена операционная система Ubuntu 24.04 LTS.



Особое внимание при разработке было уделено системе охлаждения и низкому уровню шума. Конструкция корпуса обеспечивает удобный доступ к комплектующим для их замены или модернизации.



Главное преимущество новой рабочей станции — возможность нативной разработки ARM-приложений без использования эмуляции, что особенно важно при создании программного обеспечения для современных автомобилей, где ARM-архитектура является стандартом.