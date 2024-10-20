Новые вентиляторы Corsair – тишина, эффективность и потрясающая подсветка для вашего ПК.

Компания Corsair, мировой лидер в производстве высокопроизводительных компонентов для ПК, представила новую серию вентиляторов iCUE LINK RX MAX. Эти вентиляторы разработаны для обеспечения максимальной эффективности охлаждения при минимальном уровне шума и предлагают широкие возможности настройки RGB-подсветки.



Главной особенностью вентиляторов RX MAX является их увеличенная толщина – 30 мм, что на 20% больше стандартных 25-мм вентиляторов. Благодаря этому улучшается воздушный поток и статическое давление, позволяя вентиляторам перемещать больше воздуха при меньших оборотах. Это обеспечивает более эффективное охлаждение компонентов системы при одновременном снижении уровня шума.

Мощная производительность для требовательных систем

Вентиляторы RX120 MAX PWM работают в диапазоне от 400 до 2000 об/мин и создают статическое давление 4,2 мм вод. ст., что делает их идеальным выбором для радиаторов жидкостного охлаждения. Модель RX140 MAX работает со скоростью от 300 до 1600 об/мин при статическом давлении 2,4 мм вод. ст.

Интеллектуальные технологии для оптимального охлаждения

Вентиляторы RX MAX оснащены технологией AirGuide, которая фокусирует воздушный поток, направляя его именно туда, где он необходим для наиболее эффективного охлаждения. Версии вентиляторов без RGB-подсветки также имеют встроенные датчики температуры. Это позволяет пользователям точно настраивать кривые работы вентиляторов через программное обеспечение Corsair iCUE, оптимизируя охлаждение в зависимости от температуры системы.

Яркая RGB-подсветка и удобство управления

Вентиляторы RX MAX с RGB-подсветкой имеют восемь адресуемых светодиодов, которые создают динамические световые эффекты, управляемые через iCUE. Все вентиляторы серии RX MAX являются частью экосистемы iCUE LINK. Это означает, что их можно легко подключить и управлять ими через одну кабельную систему, упрощая установку и избавляя от лишних проводов.