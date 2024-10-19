Главной целью нового финансирования является масштабное внедрение технологии оптического интерконнекта под названием Passage

© Lightmatter

Компания Lightmatter, известный разработчик фотонных ускорителей и чиплетного интерконнекта, успешно привлекла $400 млн в рамках раунда финансирования серии D. Благодаря этому раунду, возглавляемому компанией T. Rowe Price Associates, оценка Lightmatter достигла впечатляющих $4,4 млрд, а общая сумма привлеченных средств составила $850 млн.



Главной целью нового финансирования является масштабное внедрение технологии оптического интерконнекта под названием Passage. Эта передовая технология, основанная на 3D-стековых фотонных чипах, обещает значительно повысить скорость передачи данных и снизить энергопотребление. Passage не только увеличивает пропускную способность, но и улучшает производительность в кластерных средах ИИ.

Генеральный директор Lightmatter, Ник Харрис, отметил, что полученные средства позволят не только укрепить инфраструктуру ИИ, но и переосмыслить её. В рамках расширения своей деятельности компания открывает новый офис в Торонто и увеличивает численность сотрудников.



Lightmatter продолжает укреплять свои позиции на рынке, получая необходимую поддержку для дальнейших исследований и разработок в области фотонных ускорителей и чиплетного интерконнекта, тем самым закладывая основу для будущих инноваций.