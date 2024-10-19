NAND-память и SSD дешевеют из-за низкого спроса.

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Аналитическая компания TrendForce прогнозирует значительное снижение цен на SSD и флэш-память NAND в четвертом квартале 2024 года. Это связано с увеличением производственных мощностей основных производителей и более слабым спросом на рынке, особенно в потребительском секторе.

Ожидается, что цены на потребительские SSD упадут на 5-10%. Избыток предложения, вызванный возвращением производителей к полным мощностям, не соответствует текущему уровню спроса. Это хорошая новость для покупателей, которые планируют обновить свои компьютеры или приобрести новые накопители.

В то же время, цены на корпоративные SSD могут немного вырасти на 0-5%. Это объясняется стабильным спросом со стороны облачных сервисов и серверных брендов, которые продолжают инвестировать в инфраструктуру хранения данных, несмотря на некоторые задержки в развертывании серверов искусственного интеллекта. Цены на NAND Flash в целом также снизятся на 3-8% в четвертом квартале 2024 года. Слабый сезонный спрос и экономическое замедление в ключевых рынках, таких как Китай, оказывают давление на цены.