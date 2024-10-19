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Режим X3D Turbo Mode в материнских платах Gigabyte может поднять скорость Ryzen 9000X3D на 35%
Этот режим доступен на материнских платах Gigabyte серий X870E, X870 и 600.

Gigabyte недавно представила режим X3D Turbo Mode, который предназначен для повышения производительности процессоров AMD Ryzen 9000X3D до 35%. Этот режим доступен на материнских платах Gigabyte серий X870E, X870 и 600, и требует обновления BIOS до версии, поддерживающей AGESA 1.2.0.2a.

Как работает X3D Turbo Mode

  • Увеличение тактовой частоты:

Режим X3D Turbo Mode автоматически увеличивает тактовую частоту процессора в зависимости от нагрузки, что позволяет достичь более высоких показателей производительности в играх и ресурсоемких приложениях.

  • Оптимизация энергопотребления:

Используются специальные алгоритмы для управления энергопотреблением, что позволяет поддерживать стабильную работу процессора при повышенных частотах без перегрева

  • Поддержка технологий AMD:

Режим совместим с технологиями AMD, такими как Precision Boost и PBO (Precision Boost Overdrive), что позволяет дополнительно оптимизировать производительность.

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