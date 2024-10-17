РКН не планирует снимать ограничения с мессенджера.

Роскомнадзор (РКН) продолжает блокировать доступ к мессенджеру Discord на территории России, ссылаясь на нарушения российского законодательства со стороны сервиса. Ведомство утверждает, что блокировка необходима для предотвращения использования Discord в террористических и экстремистских целях, а также для борьбы с незаконной деятельностью, такой как вербовка и продажа наркотиков.



Ранее появились слухи о возможной разблокировке Discord, так как ссылки на страницы сервиса исчезли из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Однако ведомство разъяснило, что для поиска запрещенных материалов необходимо вводить адрес конкретной страницы с нарушением, а не доменное имя всего ресурса.



На данный момент нет информации о том, когда и при каких условиях Discord может быть разблокирован в России. Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что мессенджер может возобновить работу после выполнения требований Роскомнадзора, включая удаление противоправного контента и обеспечение авторизации пользователей.



Ситуация с блокировкой Discord остается неопределенной, и пока пользователям в России придется искать альтернативные способы коммуникации.