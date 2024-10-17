Банк приобрел 40 планшетов YADRO, используя инновационные гибридные цифровые права.

© ВТБ

ВТБ стал первым российским банком, который совершил закупку с использованием гибридных цифровых прав (ГЦП). В рамках форума FINOPOLIS 2024 банк приобрел 40 ГЦП на сумму 1,6 миллиона рублей, которые удостоверяют поставку планшетов YADRO KVADRA_T от ведущего российского разработчика вычислительной техники YADRO.



Эта сделка знаменует собой важный шаг в развитии рынка импортозамещенных технологических решений и создании маркетплейса для торговли ими с помощью ГЦП.



Гибридные цифровые права представляют собой инновационный финансовый инструмент, объединяющий классические цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП). Эмитентом ГЦП выступает производитель, получающий аванс на изготовление и поставку продукции. Инвесторы, в свою очередь, могут либо получить заявленную продукцию, либо заработать на перепродаже прав, что открывает новые возможности для диверсификации инвестиционного портфеля.



Планшеты YADRO KVADRA_T, приобретенные ВТБ, относятся к новому поколению устройств, предназначенных как для потребительского, так и для корпоративного сегментов. Они работают на базе отечественной операционной системы kvadraOS, совместимой с широким спектром приложений и устройств, включая RuStore. Для корпоративных пользователей доступна версия с ОС «Аврора», обеспечивающей повышенный уровень безопасности данных.

Среди ключевых характеристик KVADRA_T:

- 8-ядерный ARM процессор с тактовой частотой до 2,4 ГГц;

- 10,95-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD+;

- 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения до 256 ГБ);

- 13 МП основная и 5 МП фронтальная камеры;

- Аккумулятор емкостью 34,2 Вт·ч, обеспечивающий до 8 часов работы.



Внедрение гибридных цифровых прав в российский банковский сектор открывает новые перспективы для инвестиций и закупок технологий, стимулируя развитие отечественного производства. Использование технологии распределенного реестра повышает прозрачность и безопасность сделок.