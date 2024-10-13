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ZANTI
Возможная блокировка Google в России: мнение эксперта
IT-эксперт Павел Мясоедов предупреждает о потенциальных рисках для российских пользователей Google. Несмотря на официальные опровержения компании, проблемы с аутентификацией и регистрацией вызывают опасения.

© pxhere.com

IT-эксперт Павел Мясоедов высказал предположение о возможной блокировке аккаунтов Google для российских пользователей.  Несмотря на то, что вероятность полной блокировки со стороны компании невелика, Мясоедов считает, что исключать ее полностью нельзя.

Заявление эксперта сделано на фоне рекомендаций Министерства цифрового развития России о создании резервных копий данных из Google-аккаунтов.  Это связано с недавними сбоями в работе сервиса, когда пользователи сталкивались с трудностями при двухфакторной аутентификации и создании новых аккаунтов.

Мясоедов подчеркнул, что  Google официально не заявляла о возможной блокировке и даже опровергала подобные слухи.  Однако эксперт призвал пользователей к осторожности и рекомендовал рассмотреть возможность переноса данных на российские альтернативные платформы.

В начале сентября пользователи сообщали о проблемах при регистрации новых аккаунтов Gmail и восстановлении доступа к уже существующим.  Это также усиливает опасения по поводу стабильности работы сервиса для российских пользователей.

Таким образом,  хотя риск полной блокировки аккаунтов Google в России оценивается как незначительный, эксперты советуют  принимать меры предосторожности и создавать резервные копии данных.

#google #резервное копирование #двухфакторная аутентификация #блокировка аккаунтов #проблемы с доступом
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