От перезагрузки до апгрейда: Роскачество раскрывает секреты оптимизации Windows для максимальной производительности.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества поделились советами, как вернуть к жизни медленный компьютер на Windows. Если ваш ПК стал работать не так быстро, как раньше, не спешите покупать новый – возможно, проблема решается проще, чем кажется.

Вот несколько рекомендаций от Роскачества:

- Перезагрузите компьютер:

Банально, но эффективно. Перезагрузка освобождает системные ресурсы и устраняет временные сбои, которые могут замедлять работу.

- Установите обновления Windows:

Регулярно обновляйте операционную систему. Обновления часто содержат исправления ошибок и оптимизации, повышающие производительность.

- Отключите визуальные эффекты:

Анимации и другие визуальные эффекты могут потреблять много ресурсов. Отключение ненужных эффектов в настройках системы заметно ускорит работу ПК.

- Управляйте автозагрузкой:

Многие программы автоматически запускаются при включении компьютера, замедляя его запуск. Отключите ненужные программы в автозагрузке через диспетчер задач.

- Отключите ненужные уведомления:

Постоянные всплывающие уведомления от приложений могут отвлекать и замедлять работу системы. Отключите их в настройках системы.

- Очистите память:

Регулярно удаляйте ненужные файлы, временные данные и очищайте корзину. Свободное место на диске положительно влияет на производительность.

- Установите SSD и расширьте оперативную память:

Если вы готовы к более серьезным мерам, замена жесткого диска (HDD) на твердотельный накопитель (SSD) значительно ускорит работу системы. Увеличение объема оперативной памяти также позволит запускать больше программ одновременно без тормозов.

- Проверьте на вирусы:

Вредоносное ПО может быть причиной медленной работы компьютера. Регулярно проверяйте систему надежным антивирусом.



Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить производительность вашего компьютера на Windows и продлить срок его службы без лишних затрат.





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