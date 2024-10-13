Новая функция "всё в пузырь" обещает революцию в многозадачности Android, упрощая работу с приложениями.

Google тестирует новую функцию "bubble anything" ("всё в пузырь"), которая может радикально изменить подход к многозадачности в Android 16. Эта функция позволит запускать любое приложение в плавающем окне поверх других, упрощая переключение между ними.

Ранее подобная функциональность, "bubbles API", была представлена в Android 11, но была ограничена мессенджерами. Теперь же Google расширяет её возможности, позволяя размещать в плавающих окнах любые приложения. Это особенно актуально для планшетов, где большой экран позволяет эффективно использовать несколько приложений одновременно.

Активировать "bubble anything" можно будет через контекстное меню приложения: долгое нажатие на иконку на главном экране вызовет меню, где появится кнопка "пузырь".

Важно отметить, что функция пока находится в стадии тестирования в бета-версии Android 15 QPR1. Google официально не подтвердил её появление в Android 16, поэтому "bubble anything" может быть как отменена, так и внезапно добавлена в одном из будущих обновлений.

Тем не менее, перспектива такой гибкой многозадачности в Android вызывает большой интерес у пользователей и может стать одним из ключевых изменений в следующей версии операционной системы.