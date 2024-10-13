Больше никаких проблем со сканированием QR-кодов на бутылках, упаковках и даже велосипедах! Ученые нашли способ "распрямлять" искаженные коды, используя математические алгоритмы. Откройте для себя революционную технологию, которая сделает сканирование QR-кодов быстрым и легким в любой ситуации.

© Pattern Recognition Letters

Команда исследователей из Барселонского университета и Открытого университета Каталонии разработала новую систему, которая упрощает распознавание QR-кодов, напечатанных на неровных или деформированных поверхностях. Это достижение может значительно улучшить пользовательский опыт при сканировании кодов на упаковках, бутылках и других предметах.



QR-коды стали повсеместным способом доступа к цифровой информации, но их чтение может быть затруднено, если они напечатаны на неровных поверхностях или имеют низкое качество изображения. Новая система, описанная в журнале Pattern Recognition Letters, не зависит от формы поверхности и использует внутренние шаблоны кода для корректировки искажений.



"Иногда бывает трудно правильно сканировать QR-код из-за качества изображения, печати или неровностей поверхности", – объясняет профессор Исмаэль Бенито, ведущий автор исследования. "Например, при попытке сканировать QR-код на цилиндрической поверхности велосипеда Bicing деформация поверхности может помешать чтению".



Новая система использует математические функции, называемые сплайнами, для локальной корректировки топографии поверхности и восстановления текстуры. Этот подход позволяет системе "видеть" QR-код таким, каким он был бы напечатан на плоской поверхности, что облегчает его распознавание.



Исследователи отмечают, что эта технология открывает новые возможности для использования QR-кодов в различных областях, включая коммерцию, логистику и даже здравоохранение. В будущем они планируют продолжить работу над улучшением системы и сделать ее еще более надежной и эффективной.



Основные преимущества новой технологии:



* Улучшенное распознавание QR-кодов на неровных поверхностях.

* Независимость от качества изображения и печати.

* Потенциал для широкого применения в различных областях.



Эта разработка может стать важным шагом на пути к более удобному и повсеместному использованию QR-кодов в нашей повседневной жизни.