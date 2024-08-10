Новые башни будут преобразовывать солнечный свет в энергию и обеспечат связь на южном полюсе Луны.

Американская компания Honeybee Robotics, получив финансирование от DARPA, приступила к разработке инновационного проекта по обеспечению энергией будущих лунных колоний. Концепция основана на создании высоких башен, напоминающих гигантские "фонарные столбы", которые будут преобразовывать солнечный свет в электроэнергию.



Ключевая особенность проекта заключается в размещении этих конструкций вблизи южного полюса Луны. При высоте около 100 метров, башни смогут генерировать энергию почти непрерывно, несмотря на двухнедельные лунные ночи. Предварительные расчеты показывают, что эффективность выработки может достигать 95% времени.



Помимо энергообеспечения, башни планируется использовать для размещения коммуникационного оборудования. В перспективе предполагается создание целой сети таких сооружений, что позволит не только расширить зону покрытия, но и создать надежные энергетические каналы между лунными поселениями.



Особый интерес у военных вызывает возможность беспроводной передачи энергии в условиях микрогравитации и отсутствия атмосферы. После успешных испытаний Honeybee Robotics планирует предложить эту технологию и коммерческим клиентам.



Проект предусматривает сборку башен непосредственно на лунной поверхности с использованием специально разработанных материалов и оборудования, способных функционировать в экстремальных условиях космоса.