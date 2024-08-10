Испытания на высоте 30 км готовят капсулу к будущим коммерческим полетам.

Испанская компания Halo Space готовится совершить важный шаг в развитии космического туризма. В сентябре этого года в Саудовской Аравии состоится шестой испытательный полет их стратосферного шара. Ключевым элементом предстоящего теста станет прототип капсулы Aurora в натуральную величину, которая поднимется на высоту 30 километров над Землей. Этот полет призван проверить работу всех систем, разработанных компанией за последние три года.



Проект реализуется при поддержке Комиссии по коммуникациям, космосу и технологиям Саудовской Аравии (CST), которая сотрудничает с Halo Space с начала года. Компания амбициозно смотрит в будущее: уже в следующем году планируются пилотируемые полеты, а с 2026 года Halo Space намерена начать коммерческие полеты для туристов. Путешественники смогут провести шесть часов на высоте до 35 километров, наслаждаясь уникальными видами нашей планеты.



Этот проект представляет собой новый подход к космическому туризму, делая его более доступным и экологичным по сравнению с традиционными ракетными технологиями.