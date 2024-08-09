Сделка с кипрским бизнесменом может привести к блокировке платформ и поиску новых способов монетизации.

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Российские создатели контента могут столкнуться с серьезными проблемами в монетизации своего творчества. Причиной тому стала недавняя продажа популярных платформ DonationAlerts и Boosty кипрскому бизнесмену Павлу Харанеки, основателю Broadsmart Group.



Эта сделка вызывает опасения, что доступ к данным сервисам для российских пользователей может быть ограничен из-за санкционной политики Кипра в отношении России. В случае блокировки платформ блогерам придется искать альтернативные способы получения донатов, вероятнее всего, обратившись к локальным российским сервисам.



До продажи DonationAlerts и Boosty пытались балансировать между российским и международным рынками, однако подвергались критике за блокировку некоторых пользователей по политическим мотивам. Теперь же, с переходом под юрисдикцию Кипра, возникают вопросы о безопасности средств авторов и возможности приема платежей в рублях, учитывая, что основная часть аудитории и транзакций приходится на Россию.



Эксперты предполагают, что новое руководство может усилить контроль и модерацию контента, что вызывает беспокойство у авторов, опасающихся цензуры или блокировки своих проектов.



Таким образом, продажа этих платформ может существенно повлиять на рынок монетизации контента в России, вынуждая блогеров искать новые способы получения дохода от своего творчества.