Новая видеокарта Arc A760A от Intel улучшит ИИ и мультимедиа в автомобилях с 2025 года.

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В 2025 году мы можем увидеть первые автомобили, оснащенные видеокартами от Intel. Компания представила новый графический адаптер Arc A760A, специально разработанный для автомобильного рынка.



Arc A760A базируется на архитектуре игровой видеокарты Arc A750, но с некоторыми отличиями. Адаптер оснащен 28 ядрами Xe (3584 блоков ALU) и 256-битной шиной памяти. Однако объем памяти увеличен до 16 ГБ, что вдвое больше, чем у A750. Частота ядра немного снижена до 1953 МГц, что приводит к производительности в 14 TFLOPS и 229 TOPS для задач искусственного интеллекта.



Новая видеокарта предназначена для запуска различных ИИ-функций в автомобилях, одновременно обеспечивая вывод изображения для мультимедийных систем. Arc A760A поддерживает подключение до четырех дисплеев, что расширяет возможности информационно-развлекательных систем в автомобилях.



Несмотря на впечатляющие характеристики, TDP адаптера составляет 225 Вт, что выше, чем у конкурентов в этом сегменте. Это может стать вызовом для интеграции в автомобильные системы.



Intel планирует начать поставки Arc A760A клиентам в начале 2025 года. Между тем, компания не забывает и о игровом рынке – новое поколение игровых видеокарт Intel ожидается уже в текущем году.