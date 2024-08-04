Расширенная гарантия и обновления микрокода для решения проблем с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений.

Компания Puget Systems, производитель высокопроизводительных компьютеров, объявила о продлении гарантии до трех лет на системы с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений. Это решение связано с широко распространенными проблемами нестабильности этих чипов.



Президент компании Джон Бах сообщил, что некоторые пользователи столкнулись с высоким уровнем отказов процессоров - до 50% в отдельных случаях. Причиной нестабильности стал ошибочный микрокод, вызывающий повышенное напряжение и необратимую деградацию чипов.



Intel планирует выпустить исправление в середине августа через обновления BIOS и Windows. Puget Systems намерена протестировать это обновление и внедрить его в свои системы после проверки.



Несмотря на проблемы, Бах отметил, что текущий уровень отказов ниже, чем у некоторых предыдущих моделей Intel и AMD. Тем не менее, компания ожидает, что повышенная частота сбоев может сохраниться даже после выхода исправления.



Ранее разработчики игр начали предупреждать пользователей о возможных проблемах с процессорами Intel Raptor Lake при запуске некоторых игр, особенно на движке Unreal Engine 5.