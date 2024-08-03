Робот-стоматолог с ИИ проводит процедуры в 8 раз быстрее и качественнее. Безопасность подтверждена.

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Компания Perceptive представила революционную разработку - робота-стоматолога с искусственным интеллектом. Он способен проводить процедуры в 8 раз быстрее и качественнее, чем врач-стоматолог.



Система использует 3D-сканирование для создания точной модели полости рта, без использования рентгеновских лучей. После анализа модели, робот самостоятельно планирует и проводит процедуру. Например, подготовку зуба к коронке он выполняет всего за 15 минут, вместо двух визитов к врачу.



Компания утверждает, что робот безопасен и успешно прошел испытания на людях. Perceptive надеется, что их разработка сделает качественное стоматологическое обслуживание доступнее. Пока неизвестно, когда робот-стоматолог поступит в продажу, но перспектива быстрого и недорогого лечения зубов уже привлекает внимание.