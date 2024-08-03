Nvidia подозревается в давлении на облачные сервисы и завышении цен для конкурентов.

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении компании Nvidia, производителя графических процессоров, доминирующего на рынке чипов для искусственного интеллекта. Расследование началось после жалоб конкурентов, утверждающих, что Nvidia злоупотребляет своим положением.



В частности, Минюст проверяет, не оказывала ли Nvidia давление на провайдеров облачных услуг, вынуждая их приобретать несколько продуктов компании одновременно. Также под вопросом ценовая политика Nvidia: есть подозрения, что компания завышает стоимость сетевого оборудования для клиентов, предпочитающих чипы конкурентов, таких как AMD и Intel.



Nvidia пока не дала официальных комментариев по поводу расследования, но заявила о готовности сотрудничать с регуляторами и предоставить всю необходимую информацию. Компания подчеркивает свою приверженность честной конкуренции и соблюдению законов. Министерство юстиции США пока также воздерживается от комментариев.