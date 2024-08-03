Все, что известно о новом iPhone 16: характеристики, цены.

В преддверии сентябрьского релиза, эксперты Tech Insider поделились новыми сведениями о грядущем iPhone 16 от Apple. Ожидается, что линейка будет состоять из четырех моделей: iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max. Начальная стоимость нового iPhone составит $799.



Все модели будут оснащены чипом A18, причем версии Pro получат улучшенный A18 Bionic Pro. Чипы будут производиться по 3-нм технологии на фабриках TSMC. Оперативная память составит минимум 8 Гб, а объем хранилища будет варьироваться от 256 Гб до 1 Тб в версии iPhone 16 Pro.



Устройства получат улучшенные аккумуляторы с использованием технологии стекированных аккумуляторов, а также поддержку Apple Intellegence AI. Ожидается поддержка Wi-Fi 7 и модуля связи 5G Qualcomm Snapdragon X75.



Размеры дисплеев будут варьироваться от 6,1 дюйма у iPhone 16 до 6,9 дюйма у iPhone 16 Pro Max. Дисплеи станут более энергоэффективными благодаря переходу на технологию синей фосфоресценции, разработанную Samsung Display. Также будет уменьшена толщина рамки, что сделает дизайн более утонченным.



Для улучшения защиты от перегрева Apple внедрит систему охлаждения на основе графена и новые корпуса аккумуляторов.